Στο Πριγκιπάτο με στόχο το 2/2 επί γαλλικού εδάφους και το αποφασιστικό βήμα τετράδας ο Ολυμπιακός!

Λιγότερα από δύο 24ωρα μετά την επιβλητική εκτός έδρας νίκη τους επί της Παρί, οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην έδρα της Μονακό (20:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας τη νίκη που θα τους κάνει να αισιοδοξούν πολύ όσον αφορά την τελική έκβαση στη μάχη για την τετράδα, η οποία σημαίνει και πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-10 οι Πειραιώτες, ισοβαθμούν με τη Βαλένθια και έχουν μία περισσότερη νίκη από τη Ρεάλ, ενώ έχουν πάνω τους μόνο τη Φενέρμπαχτσε (22-7), την οποία θα φιλοξενήσουν την επόμενη εβδομάδα (17/3, 21:15) στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης και ανήμερα των γενεθλίων του συλλόγου, ο Ολυμπιακός πετούσε φωτιές επιθετικά, έβαλε 13 τρίποντα και 63 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και πανηγύρισε την επιβλητική νίκη με 104-87 επί της Παρί μπροστά σε περισσότερους από 1.500 φίλους του που έδωσαν βροντερό «παρών» στις κερκίδες της «Adidas Arena»!

Παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρήκε τις λύσεις και πήρε τη νίκη χάρη στην επίθεσή της, δείχνοντας έμπρακτα ότι έχει βρει ξανά και άμεσα ρυθμό, αφού μετά την ήττα της στη Λιθουανία από τη Ζάλγκιρις, ακολούθησε η νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το διπλό στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στα αγωνιστικά, ο Βεζένκοφ έχει χάσει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων στη μέση του, όμως έχει ταξιδέψει στη Γαλλία και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ πιθανότατα απόψε θα αγωνιστεί και ο Μόρις. Εκτός δράσης παραμένει ο Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Φαλ και Έβανς.

«Σαφώς και είναι περίπλοκο, με την έννοια δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι δε θα παίξουν σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι που παίξανε για το Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι έχουνε μεγάλη ποιότητα. Έχουνε σίγουρα υπερηφάνεια. Η Ευρωλίγκα δεν είναι σε καμία περίπτωση μια λίγκα η οποία μπορεί να εφησυχάσεις, γιατί σίγουρα ο αντίπαλός σου έχει πάντα κίνητρο και προσωπικό και ατομικό, ακόμα και αν είναι πιο προσωπικό αυτή τη στιγμή στη Μονακό. Η ποιότητα των παικτών της επιβάλλει από εμάς 100% συγκέντρωση και σε καμία περίπτωση υποτίμηση», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.