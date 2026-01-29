Εθνική πόλο Γυναικών: Συνέτριψε και τη Γερμανία και έκανε το 3/3 στο Ευρωπαϊκό

Τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών που διεξάγεται στην πόλη Φούνσαλ στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, συνέχει η Εθνική μας ομάδα!

Μετά τις εμφατικές νίκες επί της Σλοβακίας (24-7) και Γαλλίας (23-5), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας πανηγύρισε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας με το επιβλητικό 26-5 της Γερμανίας για την 3η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης!



Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έδειξε για ακόμη μία φορά στον φετινό θεσμό πως αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής, λίγους μόνο μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης!

Το ματς δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού, τα «γαλανόλευκα» κορίτσια έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο στο 7-1 και το ημίχρονο στο +11 και το 13-2! Μάλιστα, δεν άφησαν στιγμή το πόδι από το γκάζι, ανεβάζοντας διαρκώς τη διαφορά στο σκορ!

Θυμίζουμε πως από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α (της Ελλάδας) και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Η Ελλάδα, που θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς, όσους θα έχει και η Ιταλία, στη δεύτερη φάση των ομίλων θα δώσει δύο αγώνες και θα χρειάζεται μία νίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά. Αρχικά θα παίξει με την Ιταλία το Σάββατο (31/1, 15:00), σε ένα καθοριστικό παιχνίδι και την Κυριακή (1/2, 20:45) με μια εκ των Σερβίας και Κροατίας (η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση στον Γ’ όμιλο).

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε

* Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε αυτή τη φορά η Αφροδίτη Μπιτσάκου.

