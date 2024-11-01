Χωρίς Αταμάν στον πάγκο με Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός - Πήρε άδεια για την εθνική Τουρκίας

Όχι με τον Εργκίν Αταμάν, αλλά με τον Χρήστο Σερέλη στο τιμόνι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στο Κάουνας απέναντι στην Ζαλγκίρις. Ο Τούρκος προπονητής έχει πάρει άδεια από τους «πράσινους» εδώ και έναν μήνα για να είναι στον πάγκο της εθνικής του ομάδας στα παιχνίδια με την Ουγγαρία, στις 22 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και εκτός έδρας τρεις μέρες μετά (25/11) για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.



Ο Τούρκος προπονητής «φωτογράφισε» αυτή την εξέλιξη με συνέντευξή του στη σερβικέ Meridian Sport, όπου μίλησε για:

«Στόχος μας είναι ένα μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Φυσικά θα πρέπει να το αποδείξουμε πρώτα. Πιστεύω πως έχουμε μια εξαιρετική γενιά παικτών, ελπίζω όλοι να είναι διαθέσιμοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει διακοπή στην Ευρωλίγκα τον Φεβρουάριο και όχι το Νοέμβριο για τα παράθυρα. Είναι περίεργο, μιλάμε για αυτό εδώ και πέντε χρόνια. Πώς γίνεται να παίζει η Εθνική ομάδα και την ίδια ώρα οι καλύτεροι παίκτες να έχουν παιχνίδια με τις ομάδες τους; Πείτε μου σε ποιο άλλο σπορ υπάρχει τέτοια κατάσταση. Θέλουμε να φτάσουμε το ποδόσφαιρο σε δημοφιλία και ο κόσμος του ποδοσφαίρου γελάει με αυτή την κατάσταση. Οι εθνικές ομάδες είναι σημαντικές σε όλες τις χώρες, όμως και η Ευρωλίγκα είναι σημαντική. Πρέπει να βρεθεί μια αποδεκτή λύση. Σε αυτό το σημείο, μπορώ να πω ότι θα είμαι παρών στην εθνική ομάδα. Και στα δύο παιχνίδια».«Δεν με απασχολεί, είμαι ομοσπονδιακός προπονητής. Τα αφεντικά μου είναι η ομοσπονδία και η κυβέρνησης της Τουρκίας. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου και πιστεύω πως όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν για την εθνική ομάδα. Είναι σημαντικό να παίζεις για την εθνική ομάδα. Τα υπόλοιπα δεν είναι αρμοδιότητά μου. Εγώ θα είμαι παρών και ελπίζω όλοι οι παίκτες που θα επιλεγούν θα είναι παρόντες στα παράθυρα και μετά στην τελική φάση».

