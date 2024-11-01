Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου λύνουν τις διαφορές τους Βαγγέλης Μαρινάκης και Ειρήνη Καρυπίδου. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στην πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, Ειρήνη Καρυπίδου, αδερφή του μεγαλομετόχου των κιτρίνων Θόδωρου Καρυπίδη.

Αιτία της δικαστικής διαμάχης, σύμφωνα με την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν η πολύμηνη επιχείρηση ψευδών και δυσφημιστικών ισχυρισμών, εναντίον του, μέσα από το διαδίκτυο, από την πρόεδρο του Άρη. Η κυρία Καρυπίδη στην καταγγελία της αμφισβητεί ακόμη και την εγκυρότητα του αγώνα που έδωσε την άνοδο στην Φόρεστ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Σύμφωνα με το Reuters, στη χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης ο δικηγόρος της Ειρήνης Καρυπίδη τόνισε ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε αρχίσει εκστρατεία κατά του Θόδωρου Καρυπίδη όταν αρνήθηκε να στήσει έναν αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη το 2023. Από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο δικηγόρος Ντέιβιντ Σέμπρον απάντησε πως ο συγκεκριμένος ισχυρισμός έγινε σε ανοιχτό δικαστήριο προκειμένου να προκαλέσει δυσμενή δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε μήνυση απέναντι στην πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, κατηγορώντας τη στο Ανώτατο Δικαστήριο για «εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης» σε βάρος του, αξιώνοντας πάνω από 2,1 εκατομμύρια λίρες. Μάλιστα, η μήνυση έγινε αναφορικά με «ψευδείς ισχυρισμούς για πρακτικές στημένων αγώνων, συμπεριλαμβανομένων εκβιασμών, απάτης και εμπρησμού».

Η κ. Καρυπίδη φέρεται να κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι εμπλέκεται σε «στημένα ματς», «παραβίαση κυρώσεων που σχετίζονται με μεταφορά πετρελαίου μέσω των ναυτιλιακών εταιρειών του», όπως επίσης και ότι εμπλέκεται σε μια «μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα».

Με παρόμοιο ύφος κινείται και το αντίστοιχο δημοσίευμα του Guardian, όπου επισημαίνεται πως στη δίκη που ξεκίνησε την Πέμπτη στο Λονδίνο ειπώθηκε ότι η πρόεδρος του Άρη φέρεται να προέβη στους παραπάνω ισχυρισμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Διαδίκτυο τη χρονική περίοδο ανάμεσα στον Νοέμβριο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024.

Οι δικηγόροι της Ειρήνης Καρυπίδη δήλωσαν στην ίδια ακροαματική διαδικασία ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, καθώς το αγγλικό δικαστήριο «δεν είναι σαφώς το καταλληλότερο μέρος» για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ο οποίος «στερείται αξίας».

Ωστόσο, η πλευρά Μαρινάκη τόνισε ότι οι ισχυρισμοί Καρυπίδη ήταν «εντελώς ψευδείς» και ότι η υπόθεση θα πρέπει να προχωρήσει σε αγγλικό δικαστήριο, καθώς είχε «πραγματική προοπτική επιτυχίας».

Παράλληλα, η Telegraph σημειώνει πως ο Matthew Hodson, της πλευράς Καρυπίδη, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η διαμάχη προήλθε από επεισόδιο σε αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη. Υποστηρίχθηκε ότι τη σεζόν 2022-23 ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλησίασε τον Θόδωρο Καρυπίδη για να «στήσει ένα κρίσιμο παιχνίδι» μεταξύ των ομάδων για να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Καρυπίδης αρνήθηκε και το παιχνίδι έληξε 2-2, με τον Ολυμπιακό που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα τις προηγούμενες τρεις σεζόν - να τερματίζει τη σεζόν στην τρίτη θέση.

Ο Hodson είπε: «Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κ. Μαρινάκης θύμωσε τόσο πολύ που, σύμφωνα με την κ. Καρυπίδη, απείλησε ότι ο Θόδωρος «δεν θα έφευγε ζωντανός από το γήπεδο» αν έχανε ο Ολυμπιακός.

«Στο τέλος του παιχνιδιού, ο κ. Μαρινάκης είπε στον Θόδωρο "τελείωσες" και "θα σε καταστρέψω". Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε μια εκστρατεία εκφοβισμού και παρέμβασης στη ζωή και τις επιχειρήσεις της κ. Καρυπίδη και του αδελφού της». Ο δικηγόρος συνέχισε ότι ο Μαρινάκης «επιδιώκει να παρενοχλήσει τους κατηγορούμενους» και ότι η Ειρήνη Καρυπίδη και η οικογένειά της είχαν υποστεί «εγκληματικές ζημιές και εμπρησμούς» ως αποτέλεσμα.

Συνέχισε ότι ο ισχυρισμός ήταν «εντελώς ανεξήγητος αν όχι ως εκδίκηση για τον αγώνα Άρη-Ολυμπιακού» και ότι οι αποζημιώσεις που ζητήθηκαν ήταν «εντελώς δυσανάλογες».

Το αθλητικό Μέσο Athletic των Νew York Times αναφέρει χαρακτηριστικά πως "ο Μαρινάκης αρνείται διαρκώς την οποιαδήποτε εμπλοκή του σε εγκληματικές ενέργειες. Αν και έχει ερευνηθεί στο παρελθόν για υπόθεση χειραγώγησης αγώνων και την υπόθεση του πλοίου Noor One, ποτέ δεν έχει καταδικαστεί για τέτοιες πράξεις".

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα , ο εκπρόσωπος του Βαγγέλη Μαρινάκη, David Sherborne, δήλωσε γραπτώς ότι «οι ισχυρισμοί για τους οποίους καταγγέλλεται ο κ. Μαρινάκης είναι εντελώς αναληθείς και τίποτα από τα στοιχεία των κατηγορουμένων δεν μπορεί να τα τεκμηριώσει», προσθέτοντας:

«Περιελάμβαναν ψευδείς κατηγορίες, ιδιαίτερα δυσφημιστικούς, για τον κ. Μαρινάκη, κατηγορώντας ότι ήταν ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ρύθμιση στημένων αγώνων, εκβιασμό, απάτη και εμπρησμό, καθώς και βαθιά και ενεργό συμμετοχή του στη διεθνή διακίνηση ηρωίνης, καθώς και για την υποκρισία και τον κυνισμό από την πλευρά του στην δημόσια κριτική της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία το 2022».

Το δικαστήριο άκουσε ότι έγιναν καταγγελίες εναντίον του κ. Μαρινάκη σε έναν ιστότοπο που ονομάζεται «nottinghamforestfire.co.uk», με τρία άρθρα που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2023. Δημιουργήθηκε επίσης ένας λογαριασμός στο X, με αρκετές αναρτήσεις που δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και έξι βίντεο ανέβηκαν σε ένα κανάλι YouTube.

Ο κ. Sherborne είπε ότι οι δημοσιεύσεις σχεδιάστηκαν για να «δώσουν την εσφαλμένη εντύπωση» ότι η καμπάνια ήταν μια πρωτοβουλία «λαϊκής βάσης» υπό την ηγεσία των οπαδών της Nottingham Forest σχετικά με την ιδιοκτησία του συλλόγου. Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος δεν παρέστη στην ακρόαση της Πέμπτης, ξεκίνησε τη νομική αγωγή τον Απρίλιο και μηνύει επίσης την Amani Swiss (Cyprus) Limited, εταιρεία της οποίας η κυρία Καρυπίδη είναι πρόεδρος. και τον Ισραηλινό υπήκοο Ari Harow, και την εταιρεία του, Sheyaan Consulting Limited.

Ο κ. Sherborne είπε ότι ο κ. Harow είναι πολιτικός σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Sheyaan Consulting και είναι ο πρώην επικεφαλής του επιτελείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

