Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Εργκίν Αταμάν στο σερβικό Meridian Sport. Ο Τούρκος προπονητής μίλησε για τη συμβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού AKTOR, όχι μόνο μέσα από τις επενδύσεις του, αλλά και με τη στήριξη που παρείχε στον ίδιο και την ομάδα σε δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα ο Αταμάν αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση που βγάζει πάντα και την έμφαση που δίνει στο πνευματικό κομμάτι, αλλά και στις ελευθερίες που δίνει στους παίκτες του, όπως και στις δυσκολίες του αποψινού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά μίλησε για:

-το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα:

«Είχαν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα μέχρι να τραυματιστεί ο Μπολομπόι, που είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτούς. Είχαν κάποια προβλήματα, έχασαν από την Μπαρτσελόνα και την Ζαλγκίρις, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα, με σπουδαίους παίκτες και έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει σε δύσκολες έδρες εκτός έδρας, δεν είναι εύκολο ποτέ. Σε όλους μας αρέσει να παίζουμε σε μεγαλύτερα γήπεδα, αλλά τώρα θα παίξουμε στο πιο παλιό αλλά όμορφη γήπεδο της ‘Χάλα Πιονίρ’. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση και θα προσαρμοστούμε».

-την αυτοπεποίθηση που βγάζει:

«Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Πιστεύω πως στον αθλητισμό δεν εξαρτώνται όλα από τον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να είσαι ενεργός και στο ψυχολογικό κομμάτι έξω από το γήπεδο, ώστε να ενώνεις πνευματικά το γκρουπ, τους παίκτες, τον σύλλογο, τους βοηθούς σου, τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό. Για να βελτιώσεις το σύστημα, πρέπει κάποιες φορές να στέλνεις αρνητικά μηνύματα, αλλά κάποιες φορές η θετική ενέργεια φέρνει βελτίωση. Κι αυτό είναι πνευματική δουλειά, δουλειά στο πνευματικό κομμάτι. Φυσικά, στη δουλειά μας πρέπει να έχεις το θάρρος να λες τη γνώμη σου πάντα. Ποτέ δεν σκέφτομαι για το τι θα γίνει αν χάσω, αλλά πώς θα κερδίσω κάθε παιχνίδι. Αν χάσω, τότε θα σκεφτώ τι πρέπει να κάνω σε αυτή την κατάσταση».

-τη συνεργασία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Θεωρώ πως είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να συνεργαστεί με τους πάντες. Ο πρόεδρος που είχα στην Εφές ήταν τελείως διαφορετικός από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Συνεργαστήκαμε για πέντε χρόνια και είχαμε σπουδαία αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετικό κλαμπ από την Εφές και το συναίσθημα που υπάρχει εδώ σήμαινε πολλά για την αναδόμηση της ομάδας. Το πάθος και το συναίσθημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία. Έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Σε ένα τέτοιο κλαμπ, αν έχεις έναν πιο ήρεμο πρόεδρο, κάποιες φορές μπορεί να μένεις μόνος σου σε περιόδους κρίσης. Όχι εδώ. Ο Γιαννακόπουλος συνέβαλε πολύ σημαντικά στις επιτυχίες μας, όχι μόνο με το μπάτζετ που διέθεσε και τις επενδύσεις του, αλλά και με την μεγάλη συμπαράσταση σε μένα, τους παίκτες και την ομάδα. Είχε τεράστια συμβολή στις σπουδαίες επιτυχίες μας».

-την ελευθερία που δίνει στους παίκτες:

«Πιστεύω πως οι παίκτες δεν πρέπει να βαριούνται. Οι κανόνες τίθενται στην αρχή της σεζόν και τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν, να πηγαίνουν με χαρά στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Δεν χρειάζονται μεγάλες, αλλά μικρότερες προπονήσεις. Και μετά στο γήπεδο, με τους κανόνες που έχουν τεθεί, θα πρέπει να τους δίνεται ελευθερία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν πιστεύω πως οι προπονητές κερδίζουν ή χάνουν. Οι παίκτες φέρνουν τις νίκες. Ως προπονητές θα πρέπει να τους δίνεις τις κατάλληλες οδηγίες, να διαχειρίζεσαι καλά το γκρουπ και να τους προετοιμάζεις πνευματικά. Η εκγύμναση γίνεται πρωτίστως ατομικά. Φυσικά δουλεύουμε στην ομαδική τακτική, αλλά δεν μένουμε δύο ώρες για τακτικές λεπτομέρειες. Νοιάζομαι περισσότερο για τη δική μου ομάδα, σε κάθε αγώνα κάνουμε κάποιες προσαρμογές, έχουμε σύντομα μίτινγκ και μιλάμε πριν από κάθε ματς. Αυτό μου έχει φέρει σπουδαίες επιτυχίες τα τελευταία πέντε χρόνια και θα συνεχίσω να δουλεύω με τον ίδιο τρόπο».

-το πώς κατάφερε να πετύχει με μια ολοκαίνουρια ομάδα:

«Δεν πιστεύω πολύ στον όρο ‘νέα ομάδα’. Πιστεύω περισσότερο στη ‘νέα χημεία’. Αν επιλέγεις καλούς παίκτες, δημιουργείς καλή χημεία και κάνεις καλή δουλειά στην προετοιμασία, έχεις κάνει καλή δουλειά ως προπονητής. Αν δημιουργηθεί συνέργεια και ενότητα σε όλη την ομάδα, έχουν μπει τα θεμέλια. Τι σημαίνει να έχεις μια ομάδα που για δέκα χρόνια παίζει χωρίς υπομονή και συναίσθημα; Έτσι δεν μπορείς να φέρεις αποτελέσματα. Πιστεύω στην προσέγγιση αυτή, γιατί έκανα το ίδιο στην Εφές και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Είναι σημαντικό να κάνεις καλές επιλογές και να χτίζεις καλή χημεία. Για μένα το μπάσκετ δεν είναι τόσο περίπλοκο, είναι απλό».

-το Final 4:

«Ελπίζω να γίνει πάλι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εκεί, υπάρχουν πολλές ομάδες με τον ίδιο στόχο και η αποστολή είναι πιο δύσκολη. Θα ήθελα να είμαι και στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και να πάρω το χρυσό, αλλά δεν ξέρω ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.