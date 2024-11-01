Super League 2: Η 7η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Η 7η Αγωνιστική της Super League 2 έρχεται και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer:

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 15.00, η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ θα παλέψει εντός έδρας για τους 3 βαθμούς, κόντρα στον, πάντα δυνατό, ΗΡΑΚΛΗ.

Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 12.00, ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, αποφασισμένος να υπερασπιστεί την έδρα του, θα αναμετρηθεί με τον ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ, που διψάει για βαθμούς. Στην περιγραφή, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

