Παναθηναϊκός: Ευρωλίγκα ή NBA, το «ασυνήθιστο» στατιστικό των πράσινων

Η αρχική πεντάδα των «πράσινων» απέναντι στη Βιλερμπάν αποτελούνταν από τους Ναν, Γκραντ , Ερνανγκόμεθ, Όσμαν και Γιούρτσεβεν. Οι πέντε αυτοί παίκτες έχουν στο σύνολό τους πάνω από 1.300 παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ, καθιστώντας το Παναθηναϊκό μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία που θυμίζει το second unit μιας κανονικής ομάδας του NBA!

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.