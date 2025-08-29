ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Αλεσάντρο Βολιάκο, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός Αλεσάντρο Βολιάκο βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία δανεισμού του από την Τζένοα στον ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026.



Με την ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, απομένει πλέον η άφιξη του 26χρονου ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές διαδικασίες. Ο Βολιάκο αναμένεται να «προσγειωθεί» αύριο (30/08) στις 14:50 με πτήση από το Μιλάνο, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να συμμετάσχει στις τελικές συζητήσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον Ιταλό στόπερ περιλαμβάνει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029 (1+3 χρόνια), κάτι που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αποδοχή της μεταγραφής από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Βολιάκο

Ο Βολιάκο έχει αγωνιστεί αποκλειστικά στην Ιταλία, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Μπάρι και συνεχίζοντας στη Γιουβέντους, όπου έφτασε μέχρι την ομάδα Primavera. Από το 2018 και μετά, φόρεσε τις φανέλες των Πάντοβα, Πορντενόνε, Μπενεβέντο και Τζένοα, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πάρμα ως δανεικός. Στη Serie A μετρά 22 συμμετοχές (οι 18 ως βασικός), με συνολικά 1.487 λεπτά και δύο γκολ.



Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας. Οι «ασπρόμαυροι» ευελπιστούν πως η εμπειρία και η ποιότητά του θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αμυντική τους γραμμή.

