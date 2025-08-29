Πήρε το θρίλερ επί της Εσθονίας με εκπληκτικό Πορζίνγκις η Λετονία

Σε ένα ματς με... άρωμα νοκ άουτ, ελέω της έντασης, του πάθους, τις διακύμανσης του σκορ και του δραματικού φινάλε, η Λετονία πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο Ευρωμπάσκετ 2025!



Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι τα... είδε όλα από τη μαχητική Εσθονία, στο τέλος όμως, ο σούπερ σταρ και ηγέτης της ομάδας, Κρίσταπς Πορζίνγκις, δήλωσε «παρών» και χάρισε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στην εθνική του με σκορ 72-70!



Οι Λετονοί χρειάστηκαν να επιστρέψουν δύο φορές μέσα στο ματς από διψήφιες διαφορές και να πάρουν τη νίκη σε ένα «τρελό» τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου η Εσθονία έμεινε στο μηδέν για κάτι παραπάνω από οκτώ λεπτά!



Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πορζίνγκις με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για την Εσθονία ξεχώρισαν οι Τας και Κόνοντσουκ με 13 πόντους ο κάθε ένας.

Το ματς:

Η Εσθονία φρόντισε να αμφισβητήσει όσους πίστεψαν πριν την έναρξη του αγώνα πως η Λετονία θα είχε εύκολο και άνετο βράδυ στο «σπίτι» της μπροστά στους χιλιάδες φιλάθλους της στην «Xiaomi Arena»! Η ομάδα του Χέικο Ράνουλα έβαλε δύσκολα στην «οικοδέσποινα», την οποία όχι μόνο κοίταξε στα μάτια, αλλά και την έφτασε στα όριά της! Λίγο το άγχος των Λετονών για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μέσα στην έδρα τους, λίγο η μεγάλη αστοχία των δύο ομάδων, μετέτρεψαν το ματς σε ντέρμπι από την αρχή μέχρι το φινάλε!



Με πολυφωνία στην επίθεση, η Εσθονία κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +4 και το 21-17, με τους Κουλαμάε και Τας να «σοκάρουν» το σύνολο του Λούκα Μπάνκι και να προηγούνται με +12 (29-17) στο ξεκίνησα του δεύτερου δεκαλέπτου! Με τον Πορζίνγκις να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να πετυχαίνει κρίσιμα και μεγάλα καλάθια, αλλά και τον Μπέρτανς να ακολουθεί στη συνέχεια, η Λετονία μείωσε στον πόντο (37-36), προτού οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 42-38.

Χάρη σε ένα επιθετικό ξέσπασμα στα πρώτα τέσσερα λεπτά της τρίτης περιόδου, η Εσθονία ανέβασε για δεύτερη φορά απόψε στο ματς τη διαφορά σε διψήφια τιμή (52-41), με τη Λετονία να αντιδρά και με καταιγισμό τριπόντων και πρωταγωνιστές τους Ζάγκαρτς, Πορζίνγκις και Σμιτς, να προσπερνά στο σκορ και να κλείνει το δεκάλεπτο στο +2 και το 63-61!

Το θρίλερ συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με τις σπουδαίες άμυνες, το άγχος και την αστοχία να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο παρκέ. Χαρακτηριστικό ήταν πως χρειάστηκε να περάσουν 5:09 αγωνιστικά λεπτά για να μπουν οι πρώτοι πόντοι στο δεκάλεπτο (!) , με την Εσθονία να πετυχαίνει τους πρώτους της πόντους στο 1:51' πριν το φινάλε!



Πέντε κρίσιμοι πόντοι του σούπερ σταρ των Χοκς, Κρίσταπς Πορζίνγκις στο φινάλε του ματς, έγραψαν το 70-64, με τη Λετονία να παίρνει τελικώς το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 72-70.



Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72.

