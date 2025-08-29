Στην Πορτογαλία το Σάββατο ο Ιωαννίδης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς το Σάββατο (30/8) θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.



Ο 25χρονος επιθετικός έπαιξε την Πέμπτη το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας ως αρχηγός την πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Η πορτογαλική ομάδα τον παρακολουθούσε από πέρσι το καλοκαίρι και τελικά ήρθε σε συμφωνία με το «τριφύλλι». Η μεταγραφή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τον Ιωαννίδη, που θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να δοκιμαστεί στο Champions League με τη νέα του ομάδα.



Με την ολοκλήρωση των ιατρικών και των τυπικών διαδικασιών, ο Έλληνας στράικερ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ρούι Μπόρζες, ενώ αναμένεται να παρακολουθήσει και τη μεγάλη μάχη της Σπόρτινγκ κόντρα στην Πόρτο (30/08).

