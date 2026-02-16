Με τις ώρες από την στιγμή της ένταξής του στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού να λιγοστεύουν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος από τα ξημερώματα είναι στην Αθήνα, είχε φροντίσει νωρίτερα να αποχαιρετήσει το ΝΒΑ και τους Σανς με ένα μήνυμά του στο instagram.

«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο — αυτό απέδωσε και τα κατάφερε. Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα», έγραψε ο Αμερικανός άσος σε μια σειρά από φωτογραφίες του με τους Σανς και όχι μόνο.

Θυμίζουμε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις είναι στην Αθήνα και σήμερα αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.