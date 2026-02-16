Λογαριασμός
Το «αντίο» του Χέιζ-Ντέιβις στο ΝΒΑ και στους Σανς πριν φορέσει τα πράσινα

Ο Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις βρίσκεται στην Ελλάδα, αφού νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει το ΝΒΑ

Χέιζ Ντέιβις

Με τις ώρες από την στιγμή της ένταξής του στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού να λιγοστεύουν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος από τα ξημερώματα είναι στην Αθήνα, είχε φροντίσει νωρίτερα να αποχαιρετήσει το ΝΒΑ και τους Σανς με ένα μήνυμά του στο instagram.

«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο — αυτό απέδωσε και τα κατάφερε. Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα», έγραψε ο Αμερικανός άσος σε μια σειρά από φωτογραφίες του με τους Σανς και όχι μόνο.

Θυμίζουμε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις είναι στην Αθήνα και σήμερα αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

