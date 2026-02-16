Λογαριασμός
Απαρηγόρητος ο Κάτρης, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ο Γιώργος Κάτρης ήταν απαρηγόρητος μετά το τέλος του ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να αναγνωρίζει την προσπάθειά του

Κάτρης

Ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο ήρθε ο Παναθηναϊκός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να αποδοκιμάζει τους παίκτες μετά το τέλος του ματς.

Μοναδική εξαίρεση, ο Γιώργος Κάτρης. Ο 20χρονος αμυντικός των «πράσινων» ήταν απαρηγόρητος μετά το σφύριγμα της λήξης, ξεσπώντας σε κλάματα κατά τη διάρκεια που έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να τον χειροκροτούν, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
