Ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο ήρθε ο Παναθηναϊκός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να αποδοκιμάζει τους παίκτες μετά το τέλος του ματς.

Μοναδική εξαίρεση, ο Γιώργος Κάτρης. Ο 20χρονος αμυντικός των «πράσινων» ήταν απαρηγόρητος μετά το σφύριγμα της λήξης, ξεσπώντας σε κλάματα κατά τη διάρκεια που έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να τον χειροκροτούν, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά του.

