Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις

Πάτησε Αθήνα και... πιάνει δουλειά ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Το νέο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) στη χώρα μας και θα ενσωματωθεί σήμερα στην ομάδα, όπου θα γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ, έφτασε στην Αθήνα, κάτω από το φως της δημοσιότητας, όπως άλλωστε είχε γίνει γνωστό από τους «πράσινους», έχοντας ανακοινωθεί από το «τριφύλλι» για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

O Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σοκαριστική ήττα από τον Κολοσσό, ανέφερε πως στόχος είναι ο Χέις-Ντέιβις να παίξει κανονικά στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, αν είναι έτοιμος σωματικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.