Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Βασίλισσα» του χιονιού η Νορβηγία, με 17 χρυσά μετάλλια

Η Νορβηγία σημείωσε νωρίτερα την Παρασκευή, 20/2, νέο ρεκόρ χρυσών μεταλλίων σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, φτάνοντας τα 17, όταν ο Johannes Dale-Skjevdal κατέκτησε τη νίκη στο αγώνισμα των 15 χλμ. μαζικής εκκίνησης διάθλου ανδρών, στην Antholz-Anterselva Biathlon Arena.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 16 χρυσών μεταλλίων ανήκε επίσης στη Νορβηγία και είχε επιτευχθεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Η Νορβηγία μπορεί και επίσημα να καυχιέται πως είναι η κορυφαία χώρα σε επίπεδο χειμερινών αθλημάτων.

Στους εν εξελίξει Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία προηγείται και στο σύνολο των μεταλλίων, καθώς εκτός από 17 χρυσά, έχει κερδίσει 9 αργυρά και 10 χάλκινα.

Ακολουθούν:

ΗΠΑ: 9 χρυσά / 12 αργυρά / 6 χάλκινα

Ιταλία: 9 χρυσά / 5 αργυρά / 12 χάλκινα

Γερμανία: 6 χρυσά / 8 αργυρά / 8 χάλκινα

Γαλλία: 6 χρυσά / 8 αργυρά - 6 χάλκινα

Πηγή: skai.gr

