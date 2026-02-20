Βέρντερ Βρέμης: Ακύρωσε περιοδεία στις ΗΠΑ, λόγω των θανάτων στη Μινεσότα

Ο τεχνικός διευθυντής της Βέρντερ Βρέμης εξήγησε γιατί η ομάδα πήρε την απόφαση να μην γίνει η περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Αυτό το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα υποδοχής του, Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμφίβολα θα είχε δώσει στη Βέρντερ Βρέμης σημαντική προβολή αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Κλάους Φίλμπρι και συνέχισε:

«Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τις αρχές στην πολιτεία της Μινεσότα. Το να παίζεις σε μια πόλη που μαστίζεται από αναταραχές και όπου άνθρωποι σκοτώνονται από πυροβολισμούς δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της ομάδας μας. Αυτό δεν θα συμβεί εδώ», κατέληξε.

