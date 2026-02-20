Λογαριασμός
UEFA Ranking: Η Ελλάδα γίνεται φαβορί για τη 10η θέση με «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Πλζεν

Πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν μπορεί να αποβεί καθοριστική για να προσπεράσει η Ελλάδα την Τσεχία στο UEFA Ranking

Τεττέι

Η μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA κορυφώνεται και η ρεβάνς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν αποκτά χαρακτήρα καθοριστικού αγώνα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ισοπαλία 2-2 στο ΟΑΚΑ πρόσθεσε 200 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να μειώσει τη διαφορά, με την Τσεχία να παραμένει μπροστά με 47.625 βαθμούς έναντι 46.512.

Ωστόσο, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν δραματικά με μία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με προσομοιώσεις του λογαριασμού Football Meets Data, ένα «διπλό» στην Τσεχία θα μετατρέψει την Ελλάδα σε φαβορί για την κατάκτηση της 10ης θέσης, ανεβάζοντας τις πιθανότητες στο 51%, ενώ η Τσεχία θα υποχωρήσει στο 43%. Πρόκειται για ανατροπή που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν ενίσχυσαν σημαντικά τη θέση των Τσέχων. Η Σίγμα Όλομουτς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λωζάννη στα playoffs του Conference League, ενώ η μοναδική τσεχική ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει πρόκριση στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι η Σπάρτα Πράγας, η οποία τερμάτισε στην 4η θέση της League Phase, μία πίσω από την ΑΕΚ.

Η σημασία της 10ης θέσης είναι τεράστια, καθώς δίνει απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στο League Phase του Champions League 2026/27. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μόνο για τη δική του ευρωπαϊκή συνέχεια, αλλά και για να φέρει την Ελλάδα σε θέση ισχύος στο ευρωπαϊκό ranking.

Πηγή: sport-fm.gr

