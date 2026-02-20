Η μονομαχία Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR, στον τελικό του Κυπέλλου, παίζει στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6

Και τώρα οι δυο τους… Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR συγκρούονται στα «Δύο Αοράκια», με φόντο την κατάκτηση του Κυπέλλου και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Αύριο, Σάββατο (21/02), μπαίνουμε από νωρίς στον ρυθμό του τελικού, με τους Χρήστο Ρομπόλη, Νίκο Ζέρβα και Γιώργο Πετρίδη να μεταφέρουν όλα τα νέα των «αιωνίων» και στις 20:00 ακριβώς ζούμε μαζί, φάση προς φάση, τον μεγάλο αγώνα.

Μετά το τέλος του ματς, ακολουθεί ρεπορτάζ από το Ηράκλειο, σχόλια και αναλύσεις, ενώ όπως πάντα μετά τα μεσάνυχτα, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR.

Αυτό το μπασκετικό κλάσικο κρίνει τίτλο και δεν θέλει να το χάσει κανείς.

Για να μην το χάσεις ούτε εσύ, συντονίσου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…



Πηγή: skai.gr

