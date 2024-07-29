Το ταξίδι της Δώρας Γκουντούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ολοκληρώθηκε στην προημιτελική φάση της Σπάθης Γυναικών.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος,τις προσπάθειες της οποίας στηρίζει η bwin, πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο επί τις νίκες επί της Καναδής, Πάμελα Μπριντ΄Αμούρ, όσο και επί της Γαλλίδας, Σεσίλια Μπερνέρ, ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες, αλλά και η διαιτησία, τις στέρησαν την πρόκριση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, γνωρίζοντας την οριακή ήττα με 15-13 από την Μανού Απιτσί-Μπρουνέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.