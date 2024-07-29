Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Ξιφασκία: Έπεσε με το κεφάλι ψηλά τους «8» η Γκουντούρα

Η Δώρα Γκουντούρα έδωσε μεγάλη μάχη στα προημιτελικά με τη Γαλλίδα, Απιτσί-Μπρουνέ, γνωρίζοντας την ήττα στις λεπτομέρειες με 15-13, με την ελληνική ομάδα να έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία

Δώρα Γκουντούρα

Το ταξίδι της Δώρας Γκουντούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ολοκληρώθηκε στην προημιτελική φάση της Σπάθης Γυναικών.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος,τις προσπάθειες της οποίας στηρίζει η bwin, πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο επί τις νίκες επί της Καναδής, Πάμελα Μπριντ΄Αμούρ, όσο και επί της Γαλλίδας, Σεσίλια Μπερνέρ, ωστόσο, κάποιες λεπτομέρειες, αλλά και η διαιτησία, τις στέρησαν την πρόκριση στα ημιτελικά του αγωνίσματος, γνωρίζοντας την οριακή ήττα με 15-13 από την Μανού Απιτσί-Μπρουνέ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Θεοδώρα Γκουντούρα Ξιφασκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark