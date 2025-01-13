Ο Χάνσι Φλικ πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής της Μπαρτσελόνα με εντυπωσιακή νίκη 5-2 επί της Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ. Ο Γερμανός τεχνικός αποθέωσε τους παίκτες του.

«Κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Είναι μια μέρα που μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Η ομάδα ήταν καταπληκτική, οι παίκτες μου νιώθουν ότι είμαστε ένα σπουδαίο σύνολο. Οι μεγάλες ομάδες έχουν πάντα στόχο τους τίτλους και γι’ αυτό δουλεύουμε σκληρά. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι πόσο καλοί είμαστε», τόνισε.

«Παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αντιδράσαμε εξαιρετικά. Μείναμε ενωμένοι, παίζαμε στην άμυνα και την επίθεση σαν ένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάναμε κάποια λάθη που πρέπει να δουλέψουμε για να διορθώσουμε, αλλά όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, όλα είναι πιο εύκολα. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με δέκα παίκτες για τόση ώρα απέναντι στη Ρεάλ, αλλά διαχειριστήκαμε πολύ καλά το παιχνίδι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

