Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πήρε παραμάζωμα τρεις παίκτες των Νικς και κάρφωσε με μανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν... μάσησε και κάρφωσε μπροστά σε τρεις παίκτες των Νιου Γιορκ Νικς

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Πρωταγωνιστής σε μια απίθανη φάση ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βράδυ της Κυριακής και στο εκτός έδρας παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς επί των Νιου Γιορκ Νικς!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «ελαφιών» πέτυχε ένα τρομερό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, όταν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και εν συνεχεία τα έβαλε με τρεις παίκτες των γηπεδούχων μέσα στη ρακέτα (!) για ένα εμφατικό dunk!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark