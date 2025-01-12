Πρωταγωνιστής σε μια απίθανη φάση ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το βράδυ της Κυριακής και στο εκτός έδρας παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς επί των Νιου Γιορκ Νικς!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «ελαφιών» πέτυχε ένα τρομερό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, όταν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και εν συνεχεία τα έβαλε με τρεις παίκτες των γηπεδούχων μέσα στη ρακέτα (!) για ένα εμφατικό dunk!

