Έχοντας δει τους αντιπάλους τους να την πατάνε λίγο νωρίτερα, η ΑΕΚ δεν πτοήθηκε ούτε από την καταρρακτώδη βροχή που έριχνε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ούτε από την προσωρινή διακοπή λόγω της νεροποντής και με τους Μήτογλου και Λαμέλα να βρίσκουν δίχτυα επικράτησε 2-0 στην OPAP Arena της Athens Kallithea για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με αυτήν τη νίκη η Ένωση πλησιάσε και πάλι στους 3 βαθμούς τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ βρέθηκε μόνη στη δεύτερη θέση, εκμεταλλευόμενη τις γκέλες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ κόντρα σε Πανσερραϊκό και Βόλο αντίστοιχα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε μια ΑΕΚ κατά τα 8/11 διαφορετική από το ματς της Τούμπα, προχωρώντας σε εκτεταμένο ροτέισον. Ο Στρακόσα επέστρεψε στην ενδεκάδα, με τον… ήρωα του προημιτελικού, Οντουμπάτζο, να παίρνει φανέλα βασικού απόψε. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν ο Σιμάνσκι (δεξί στόπερ) και ο Μήτογλου, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας ξεκίνησε ο Γκατσίνοβιτς. Γιόνσον-Πινέδα στα χαφ, με τον Μάνταλο μπροστά τους, τον Φερνάντες δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Στέλιος Μαλεζάς δεν επιφύλασσε κάποια έκπληξε, παρατάσσοντας την Athens Kallithea με 3-4-3. Ο Μπερναμπέ ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μεχίας, Πασαλίδη και Τσιβελεκίδη να απαρτίζουν την τριάδα της άμυνας. Ο Σοΐρι ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ, έχοντας υπ’ ευθύνη του τη δεξιά πλευρά, ο Καινούργιος ο αριστερός και ο Μερκάτι με τον Εντιαγέ βρέθηκαν στο κέντρο. Μπροστά τους οι Βαλμπουενά και Ντεμέτριους σε ελεύθερο ρόλο, με τον Λουκίνα να είναι αιχμή του δόρατος.

