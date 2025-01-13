Τινάζει την… μπάνκα στον αέρα η Λίβερπουλ για χάρη του Στέφανου Τζίμα!

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ στην Αγγλία, από την ιστοσελίδα «Anfieldwatch», οι «κόκκινοι» είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 25 εκατομμυρίων λιρών για να αποκτήσουν τον 19χρονο διεθνή σέντερ φορ από τη Νυρεμβέργη.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, δε, τότε ο Τζίμας θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ξεπερνώντας τα 23.000.000 λίρες που είχε ξοδέψει η Μαρσέιγ για τα… μάτια του Κώστα Μήτρογλου.

Σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο δημοσίευμα, μάλιστα, η πρόταση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ μεταφέρθηκε στην πλευρά του Έλληνα επιθετικού σε συνάντηση που φέρεται να υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα σε εκπροσώπους της Λίβερπουλ και του ατζέντη του.

Θυμίζουμε ότι ο Τζίμας αγωνίζεται στη γερμανική ομάδα ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ και φέτος μετράει οκτώ γκολ και δύο ασίστ μετά από 14 συμμετοχές με τη φανέλα της Νυρεμβέργης.



Πηγή: skai.gr

