Ο Τέιλορ Φριτζ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wimbledon για τρίτη φορά στην καριέρα του, καθώς ο Αυστραλός Τζόρνταν Τόμπσον αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός, Νο. 5 στο ταμπλό, προηγείτο με 1-0 σετ (6-1) και 3-0 στο δεύτερο σοτ, όταν ο 31χρονος Τόμπσον εγκατέλειψε τον αγώνα.

Έχοντας περάσει συνολικά 9 ώρες και 43 λεπτά στο κορτ στους τρεις πρώτους του αγώνες, ο Φριτζ αγωνίστηκε μόλις για 40 λεπτά απέναντι στον Τόμπσον, ο οποίος είχε δεμένο το δεξί του πόδι και αντιμετώπιζε και πρόβλημα στη μέση του.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλω να προχωρήσω», δήλωσε ο Φριτζ. «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος να παίξω με τον Τζόρνταν σήμερα. Ήθελα να παίξω καλό τένις και είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Έχει δώσει μάχες, έχει παίξει πέντε σετ, έπαιξε και έναν μακρύ αγώνα στο διπλό χτες. Οπότε του αξίζει σεβασμός για την προσπάθεια. Το σώμα του δεν τον άφησε και αισθάνομαι άσχημα γι’ αυτόν. Ελπίζω να αναρρώσει», πρόσθεσε ο Αμερικανός.

