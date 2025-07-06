«Ελληνική ομάδα με Ισπανό αθλητικό διευθυντή δίνει 1,5 εκατ. ευρώ για Ιθέτα»

Πριν από λίγο καιρό, το όνομα του Ούρκο Ιθέτα είχε συνδεθεί, με τον Ολυμπιακό. Τώρα, ο σέντερ φορ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που αγωνίστηκε δανεικός στη Μιραντές τη σεζόν που μας πέρασε, φέρεται να απασχολεί άλλη ελληνική ομάδα!

Σύμφωνα με το Fpl_Master, σύλλογος από τη χώρα μας με Ισπανικό αθλητικό διευθυντή έχει καταθέσει πρόταση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τον 25χρονο επιθετικό, με το μυαλό να πηγαίνει ευλόγως σε ΑΕΚ και Άρη λόγω Χαβιέρ Ριμπάλτα και Ρουμπέν Ρέγες αντίστοιχα.

Ο Ιθέτα μέτρησε 15 γκολ και τρεις ασίστ σε 44 συμμετοχές στη Β’ Ισπανίας, με το δημοσίευμα να προσθέτει πως ομάδες της Championship εξετάζουν την περίπτωσή του, την ώρα που στην Αθλέτικ δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση για να πουληθεί ο παίκτης.

