Στο MLS ο Χάμες Ροντρίγκες: Ανακοινώθηκε από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ

Στις ΗΠΑ και στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χάμες Ροντρίγκες, έχοντας μείνει ελεύθερος από τη μεξικάνικη Λεόν

Νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική καριέρα του Χάμες Ροντρίγκες. Στα 34 του, ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός που πέρασε και από τη χώρα μας τη σεζόν 2022-23, όταν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετακομίζει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στη στο MLS και στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Το συμβόλαιό που υπέγραψε είναι μονοετούς διάρκειας και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ νωρίτερα είχε μείνει ελεύθερος από τη μεξικάνικη Λεόν. Μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί επίσης στη βραζιλιάνικη Σάο Πάολο και στην ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο.

