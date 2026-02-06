Λογαριασμός
Σάλος στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για ερωτικά ραντεβού

Σοβαρές καταγγελίες στη Ρέιντζερς, οι οποίες αναφέρουν ότι παίκτες της χρησιμοποιούσαν ξενοδοχεία που είχαν κλειστεί για φυσικοθεραπείες για να συναντούν τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις

Σοβαρό σκάνδαλο έχει προκληθεί στη Ρέιντζερς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία, παίκτες του συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου, που είχαν κλειστεί για συνεδρίες αποθεραπείας και φυσιοθεραπείας ώστε να συναντούν τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις.

Τα συγκεκριμένα δωμάτια είχαν κλειστεί στο όνομα του ιατρικού και φυσιοθεραπευτικού επιτελείου της ομάδας για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών και η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω μιας συζύγου ενός εκ των παικτών.

Συγκεκριμένα, όταν κατάλαβε ότι ο άνδρας της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση οδηγήθηκε σε άμεση καταγγελία προς την ανώτερη διοίκηση των Σκωτσέζων και ένας εκ των ανθρώπων του ιατρικού επιτελείου τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων. Προς το παρόν δεν έχει γνωστό αν εμπλέκεται άμεσα στο περιστατικό, ενώ υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για αυτή την απόφαση που πάρθηκε.

Κι αυτό διότι οι άνθρωποι της Ρέιντζερς αναφέρουν ότι ένα άτομο με πολυετή προσφορά στον σύλλογο πληρώνει τις πράξεις των ποδοσφαιριστών. Όσον αφορά την ίδια την ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί με τις καταγγελίες, υπογραμμίζοντας πως: «Δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες, αναμένει από όλους όσοι εκπροσωπούν την ομάδα να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα».

Πηγή: sport-fm.gr

