Κάθε άλλο παρά ιδανική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην μπασκετική Μονακό, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δυσκολεύεται πολύ τον τελευταίο καιρό, με τις πέντε διαδοχικές ήττες που έχει στην Ευρωλίγκα να έχουν φέρει αγωνιστική κρίση, ενώ και εξωαγωνιστικά, ο σύλλογος αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την «Equipe», το χρέος που έχει η ομάδα του Πριγκιπάτου εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι παίκτες της ομάδας παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 1,5 μήνα, με πολύ πιθανό το σενάριο να προβούν σε απεργία, απέχοντας από τις προπονήσεις.

Πλέον, με την κατάσταση να σοβαρεύει ακόμα περισσότερο κάθε μέρα που περνάει και με τον ρωσικής καταγωγής πρόεδρο της Μονακό, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, το πιθανότερο σενάριο θέλει το Πριγκιπάτο να αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα επείγοντα έξοδα για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστεί και θα προετοιμαστεί η άφιξη ενός νέου μεγαλομετόχου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.