Πλάνα από το παρελθόν, σκηνές από το μέλλον… Εντυπωσιάζει το timelapse βίντεο με την κατασκευή του φουτουριστικού στεγάστρου του σταδίου Al Janoub (Al Wakrah) στο Κατάρ, το οποίο έχει κατασκευάσει η ιταλική εταιρεία Maeg. Η εταιρεία φαίνεται ότι έχει αναλάβει και το στέγαστρο το γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.



Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ η Maeg Costruzioni SpA υπέγραψε τη σύμβαση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή και τοποθέτηση του «διαστημικού» μεταλλικού στεγάστρου του νέο γηπέδου.



Το στέγαστρο θα αποτελείται από δύο κύριες δοκούς μήκους 160 μέτρων και ύψους 10 μέτρων στις μεγάλες πλευρές, και δύο δοκούς μήκους 110 μέτρων στις μικρές πλευρές. Θα χρησιμοποιηθούν 3.100 τόνοι χάλυβα.





Το στάδιο Al Janoub 40.000 θέσεων φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022, για πρώτη φορά σε αραβική χώρα. Ο σχεδιασμός της κατασκευής έχει σχεδιαστεί από το στούντιο Zaha Hadid Architects και είναι εμπνευσμένος από τα πανιά των παραδοσιακών σκαφών Dhow, που χρησιμοποιούνται για να διασχίσουν τον Περσικό Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

