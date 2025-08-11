WNBA: Ιστορικό ρεκόρ από την Έιτζα Γουίλσον

Η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα της λίγκας έγινε η Έιτζα Γουίλσον.
Η 29χρονη σέντερ είχε 32 πόντους και 20 ριμπάουντ στη νίκη των Λας Βέγκας Έισες επί της Κονέκτικατ Σαν με 94-86.
Η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA (2022, 2023) είχε μόνη της μόλις τρία ριμπάουντ λιγότερα από όλη την αντίπαλη ομάδα (23).
Πηγή: sport-fm.gr
