WNBA: Ιστορικό ρεκόρ από την Έιτζα Γουίλσον

Ιστορικό ρεκόρ από την Έιτζα Γουίλσον στο WNBA

Η 29χρονη σέντερ και δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA (2022, 2023) είχε μόνη της μόλις τρία ριμπάουντ λιγότερα από όλη την αντίπαλη ομάδα

Η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα της λίγκας έγινε η Έιτζα Γουίλσον.

Η 29χρονη σέντερ είχε 32 πόντους και 20 ριμπάουντ στη νίκη των Λας Βέγκας Έισες επί της Κονέκτικατ Σαν με 94-86.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA (2022, 2023) είχε μόνη της μόλις τρία ριμπάουντ λιγότερα από όλη την αντίπαλη ομάδα (23).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: μπάσκετ
