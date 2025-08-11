WNBA: Ιστορικό ρεκόρ από την Έιτζα Γουίλσον

Η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα της λίγκας έγινε η Έιτζα Γουίλσον.



Η 29χρονη σέντερ είχε 32 πόντους και 20 ριμπάουντ στη νίκη των Λας Βέγκας Έισες επί της Κονέκτικατ Σαν με 94-86.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA (2022, 2023) είχε μόνη της μόλις τρία ριμπάουντ λιγότερα από όλη την αντίπαλη ομάδα (23).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.