Ολυμπιακός: Φουλάρει για στόπερ - Ακολουθεί ο εξτρέμ

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν έχει μπει στην τελική ευθεία, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους δύο ακόμα φιλικά ματς με Νάπολι και Ίντερ, τρέχοντας παράλληλα τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.



Οι νταμπλούχοι φουλάρουν για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, με τον Γκουστάβο Μάντσα να είναι ο στόχος και τις διαπραγματεύσεις με τη Φορταλέζα να προχωρούν προκειμένου να κλείσει σύντομα το θέμα του στόπερ.

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες ψάχνονται για εξτρέμ, με τον Λούκας Φερέιρα να καταλήγει εντέλει στη Σαχτάρ Ντονέτσκ και τοναπό την άλλη να φέρεται να πιέζει την Μπόκα Τζούνιορς για να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.Από εκεί και πέρα, σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική ο, που φέρεται να έχειμετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου δύο μέρες πριν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.