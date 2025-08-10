Λογαριασμός
Γιάννης Αντετοκούνμπο για Eurobasket 2025: «Στόχος το μετάλλιο, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μου» - Βίντεο

Την τεράστια επιθυμία του να κατακτήσει ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας εξέφρασε, μιλώντας με μικρούς θαυμαστές του στις ΗΠΑ, ο "Greek Freak"

Την τεράστια επιθυμία του να κατακτήσει ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το "swishcultures" δημοσίευσε στο Instagram βίντεο με πρωταγωνιστές τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, όπου ι Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ βρέθηκαν σε ένα καμπ στην Αμερική και μίλησαν με παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν στα βήματά τους.

Σ’ ένα απ’ τα βίντεο, ο "Greek Freak" αναφέρθηκε στο Eurobasket και μίλησε για το μεγάλο στόχο του. «Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο».

Απ’ την πλευρά του ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσθεσε: «Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και ευελπιστώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα μετάλλιο».

