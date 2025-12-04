Έφτασε στη Ρώμη η Ολυμπιακή Φλόγα - Δείτε βίντεο

Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε απόψε στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας Λεονάρντο ντα Βίντσι, με αεροσκάφος προερχόμενο από την Αθήνα.

Η φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων "Μιλάνο-Κορτίνα 2026" μεταφέρθηκε πριν λίγο στο προεδρικό μέγαρο Κυρινάλιο από την αντιπροσωπεία της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, την οποία υποδέχθηκε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα.

Αύριο στο Κυρινάλιο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή, παρουσία της προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Στη συνέχεια, η Ολυμπιακή Φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδι της σε χωριά και πόλεις της Ιταλίας, για να καταλήξει στην Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο στις 26 Ιανουαρίου και στο Μιλάνο, στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Πηγή: skai.gr

