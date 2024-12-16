Την παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό προανήγγειλε, ουσιαστικά, ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κατά την ομιλία του στην έναρξη της Τελετής των Βραβείων της Χρονιάς από τον ΠΣΑΤ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, για να παραχωρηθεί το ΣΕΦ στους «ερυθρόλευκους».

Μεταξύ άλλων είπε: «Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούν τον αθλητισμό. Πράγματα τα οποία αγγίζουν τον καθένα και την καθεμία. Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις οι πόροι που έχουν δοθεί, έρχονται για να αυξήσουν και να ενισχύσουν, να αναβαθμίσουν όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα. 150% παραδείγματος χάρη αύξηση στο Καυτανζόγλειο. Το Καυτανζόγλειο φιλοδοξούμε να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της βορείου Ελλάδας.

Χρήματα στα ΕΑΚ της Θεσσαλονίκης. Στο ΟΑΚΑ αυτήν τη στιγμή έχουμε δρομολογήσει 150 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει πολύ καλύτερο απ' ό,τι δημιουργήθηκε στην αρχή. Και φυσικά το ΣΕΦ στον Πειραιά δρομολογούμε να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό, ισότιμα και ανάλογα όπως δόθηκε και το κλειστό στο ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Στολίδι το ΟΑΚΑ, στολίδι φιλοδοξούμε και θέλουμε να γίνει και το ΣΕΦ.

Και αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στο επόμενο διάστημα συνδυαστικά με μία επίσης μεγάλη αλλαγή γύρω στον Απρίλιο και τον Μάιο, για πρώτη φορά η ελληνική νομοθεσία για τον αθλητισμό θα κωδικοποιηθεί. 26 χρόνια αθλητικής νομοθεσίας κωδικοποιείται. Βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας, κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας που θα είναι ένα εργαλείο για το management, τη διοίκηση και τις σοβαρές αποφάσεις, που πρέπει να πάρουμε».

