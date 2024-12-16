Για να κάνεις πρωταθλητισμό – ακόμα κι αν τον αρνείται η Τσέλσι – χρειάζονται και τέτοιες… άσχημες νίκες. Όπως αυτή που πήρε η ομάδα του Μαρέσκα το βράδυ της Κυριακής με το 2-1 επί της Μπρέντφορντ. Εκεί, βέβαια, φάνηκε και αυτό που ισχυρίζεται ο Ιταλός προπονητής της ομάδας.

Όταν δεν έχεις ατσαλωθεί να διεκδικείς τίτλους τα τελευταία χρόνια, είναι εύκολο ν’ αδυνατείς να διαχειριστείς σωστά πιεστικές καταστάσεις, όπως εκείνες που έφτιαξαν οι «bees» στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή η Τσέλσι έχει βρεθεί στους 34 βαθμούς και στο -2 από το ρετιρέ όπου «κατοικεί» η Λίβερπουλ με ματς λιγότερο. Η συγκομιδή των Λονδρέζων αυτή τη στιγμή είναι κατά 15 βαθμούς πιο βελτιωμένη από την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Αυτή η διαφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Premier League ανάμεσα σε δυο ποδοσφαιρικές χρονιές από την ίδια ομάδα, με την Τσέλσι να έχει κάνει την πιο πρωτόγνωρη… εκτόξευση που έχει σημειωθεί ποτέ από κλαμπ του κορυφαίου πρωταθλήματος.

