Με πολύ καλά λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδας ο Ρούντι Φερνάντεθ. Σε συνέντευξή του στο Basketnews, ο Ισπανός παλαίμαχος άσος μίλησε για την επίδραση του Βασίλη Σπανούλη, τον Κώστα Σλούκα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επίσης, αναφέρθηκε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και την επιτυχία του στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στις ομάδες που έχει ξεχωρίσει στο Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά, ο Ρούντι μίλησε για:

-την εικόνα της Ελλάδας: «Είδα την Ελλάδα εναντίον της Ιταλίας και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξαν. Μπορείτε να δείτε τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει ο Σπανούλης. Έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ. Πέρυσι, χωρίς τον Σλούκα, ήταν δύσκολα για αυτούς. Αλλά τώρα με τον Σλούκα στη θέση του πόιντ γκαρντ, και με τον Γιάννη — δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί του, αλλά ελπίζω να μπορεί να παίξει — είναι μια ωραία ομάδα για να την παρακολουθείς».

-τη φετινή Ισπανία: «Είναι μια ομάδα σε μεταβατικό στάδιο. Ίσως δεν έχουν εμπειρία σε αυτά τα τουρνουά, αλλά πολλοί από αυτούς τους παίκτες έχουν ήδη γίνει πρωταθλητές Ευρώπης, οπότε ξέρουν τι χρειάζεται. Οι νέοι χρειάζονται απλώς χρόνο. Για παράδειγμα, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα ανεβαίνει και ηγείται καλά της ομάδας. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία τώρα είναι ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, στα 31. Είναι μια νεανική ομάδα και ελπίζω ότι αυτό το τουρνουά θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν».

-τους αδερφούς Ερνανγκόμεθ: «Νομίζω ότι η επιστροφή τους στην Ευρώπη τους βοήθησε. Ο Γουίλι στην Μπάρτσα δεν είχε την ίδια επίδραση με τον Χουάντσο στην Ελλάδα, αλλά ήταν καλό και για τους δύο. Η Ευρωλίγκα είναι το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης».

-την πορεία του Χουάντσο στον Παναθηναϊκό: «Περίμενα να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που προσαρμόζεται καλά και οι Έλληνες οπαδοί είναι πολύ έξυπνοι για το μπάσκετ. Ξέρει πώς να συνδέεται με τους Έλληνες οπαδούς. Και είναι έξυπνοι - αν τα δώσεις όλα, σε σέβονται».

-την επίδραση των σταρ του ΝΒΑ στο Ευρωμπάσκετ: «Το βλέπεις με την Ελλάδα και τον Γιάννη, με τη Σλοβενία και τον Ντόντσιτς, με τη Σερβία και τον Γιόκιτς. Ο Λούκα, για παράδειγμα, ελέγχει τόσο μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αλλά μετά τον βλέπεις να πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ στο Ευρωμπάσκετ, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτοί οι τύποι είναι ηγέτες. Αλλά το 2022, δείξαμε ότι δεν χρειάζεσαι ένα σημείο αναφοράς. Κερδίσαμε επειδή ήμασταν ομάδα. Φυσικά, αν με ρωτήσετε αν θα ήθελα έναν Γιόκιτς, θα έλεγα ναι. Αλλά η ταυτότητα της ομάδας είναι αυτό που μετράει περισσότερο».

-τα προγνωστικά του για το Ευρωμπάσκετ: «Το 2022, όλοι μας είχαν ξεγραμμένους και τελικά αναδειχθήκαμε πρωταθλητές. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Αλλά η Σερβία, η Γερμανία, η Γαλλία — παρόλο που η Γαλλία έχασε από το Ισραήλ — είναι όλες δυνατές. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που απέδωσε η Τουρκία — πολύ σταθερή, παίζοντας πολύ καλά ως ομάδα, έχοντας ένα σαφές σημείο αναφοράς, και μετά έχει να κάνει με τη συμβολή όλων, με το να γνωρίζει ο καθένας τον ρόλο του. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον Αταμάν, ο οποίος μπόρεσε να πάρει αυτή την απόφαση, να ορίσει τον ρόλο κάθε παίκτη, και η ομάδα το αγκαλιάζει σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό Ευρωμπάσκετ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.