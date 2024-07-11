Λογαριασμός
Σοκ στη Βραζιλία: Αστυνομικός πυροβόλησε στο πόδι ποδοσφαιριστή - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό σκηνικό στη Βραζιλία, με αστυνομικό να πυροβολεί στο πόδι έναν ποδοσφαιριστή για να κλιμακώσει την ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες

Βραζιλία

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη στη Βραζιλία.

Δευτερόλεπτα μετά το τέλος του ματς της Γκρέμιο Ανάπολις με τη Σέντρο Οέστε υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας.

Κάτι που όμως δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Συγκεκριμένα, ένας εκ των αστυνομικών πυροβόλησε στο πόδι τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο Ανάπολις, Ραμόν Σόουζα, προκειμένου να κλιμακώσει την ένταση.

Η ζωή του παίκτη δεν τέθηκε σε κίνδυνο καθώς η σφαίρα ήταν πλαστική, όμως, το σοκ που επικράτησε με το ματωμένο πόδι του τερματοφύλακα ήταν τεράστιο.

Η διοίκηση του συλλόγου έκανε γνωστό πως θα κινηθεί νομικά κατά του εν λόγω αστυνομικού, που θα λογοδοτήσει για την επιλογή του, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

