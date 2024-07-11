Νέο ρεκόρ έσπασαν οι Ελληνίδες αθλήτριες Cheerleading στη Νορβηγία

Εντυπωσίασαν με την άψογη εκτέλεση των προγραμμάτων τους, τον συγχρονισμό και τη θεατρική αποτύπωση των συναισθημάτων τους στις εκφράσεις και τις αρμονικές κινήσεις τους. Οι αθλήτριες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading έσπασαν νέο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Όσλο, στη Νορβηγία. Επέστρεψαν στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές τους 13 μετάλλια και τον τίτλο της πρώτης χώρας στην Ευρώπη στη συγκομιδή μεταλλίων, αφήνοντας πίσω τους χώρες υπερδυνάμεις στο άθλημα.

«Η εθνική ομάδα Senior Cheer Jazz έκανε παγκόσμιο ρεκόρ κατακτώντας το χρυσό για τρία διαδοχικά χρόνια στη κατηγορία της. Η αρχή είχε γίνει το 2022 στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα είχε διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ, για να ακολουθήσει το 2023, το Back to back στην Βερόνα της Ιταλίας και να φτάσουμε φέτος στη Νορβηγία στο Triple Back», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Ευαγγελία Κρητικού.

Η ίδια σημείωσε πως «το ζευγάρι Άννα Γερογιάν και Θωμαή Θανάση, με άψογη εκτέλεση της χορογραφίας τους κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία Senior Cheer Hip Hop Doubles. Οι δύο αθλήτριες πριν λίγους μήνες είχαν κατακτήσει και το χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο στο Ορλάντο της Αμερικής».

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Ελληνικό Αστέρι και ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading Κωνσταντίνος Αθανασιάδης τόνισε: «η υπερηφάνεια που νιώθουμε για τους αθλητές μας είναι απερίγραπτη. Η συνεχής και αμείωτη προσπάθεια όλων, η προσήλωσή μας στους υψηλούς στόχους που θέτουμε κάθε χρόνο, αλλά και το πάθος και η αγάπη μας για τον αθλητισμό, μας οδηγούν κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι και να ανεβαίνουμε επίπεδο. Η μεγαλύτερη συγκίνηση όμως δεν είναι τα μετάλλια, αλλά τα χαμόγελα που φωτίζουν τα πρόσωπα των αθλητών μας καθ' όλη τη διαδρομή τους προς την επιτυχία. Ο Α.Σ. Ελληνικό Αστέρι, συγκέντρωσε 5 μετάλλια διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του πολυνίκη συλλόγου της Ευρώπης».

«Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην ομάδα GP - PANDORA, η οποία σημείωσε ρεκόρ στην κατηγορία του performance, καθώς κατέκτησε για 3η συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Senior Jazz. Ένα επίτευγμα που αποτελεί φωτεινό παράδειγμα της αφοσίωσης και της αγάπης των αθλητών μας, για το άθλημα του Cheerleading», επισήμανε ο κ. Αθανασιάδης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading Μάικ Φουντεδάκης επισήμανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Είμαστε περήφανοι για όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading στη Νορβηγία και εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας. Τα 13 μετάλλια και οι υψηλές διακρίσεις αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη και κατατάσσουν την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης ως μεγάλη δύναμη του αθλήματος. Για πρώτη φορά η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη σε πλήθος συγκομιδής μεταλλίων ξεπερνώντας παραδοσιακές υπερδυνάμεις».

Συνολικά, η Ελλάδα κατέκτησε τρία ασημένια μετάλλια στις κατηγορίες Senior Cheer Hip Hop, Senior All Girl Elite και Junior Jazz με τις ομάδες ACC Senior, Orion και Electra αντίστοιχα. Οχτώ φορές ελληνική ομάδα ανέβηκε στο 3ο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου. Οι ομάδες Amazons Dream Team κατέκτησαν χάλκινο μετάλλιο και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες του Cheer Hip Hop, Senior, Junior και Youth.

Στην κατηγορία Junior Cheer Jazz η ομάδα Myrtali Dancers, ομοίως κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο. Με χάλκινο μετάλλιο διακρίθηκε το ζευγάρι Ασημίνα Κουβελετσου & Δήμητρα Ντόκα στην κατηγορία Junior Cheer Hip Hop Doubles. Στην αγωνιστική κατηγορία του ακροβατικού cheerleading, η ομάδα Dragons αναδείχθηκε χάλκινη στη κατηγορία Senior All Girl Elite όπως και η ομάδα Cygnus στη Junior All Girl Advanced. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και η ομάδα Hydra Junior στη κατηγορία Junior Coed Advanced.

Η ελληνική αποστολή που ταξίδεψε στη Νορβηγία, αποτελούνταν από 342 μέλη, μεταξύ αυτών αθλητές και αθλήτριες, προπονητές, ιατρό, φυσικοθεραπευτές, υπαλλήλους και μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

