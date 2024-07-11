Legends 2004-UEFA All Stars: Τα ρόστερ των δύο ομάδων για το φιλικό προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ

Είκοσι χρόνια μετά το Euro 2004, οι παίκτες που σήκωσαν το τρόπαιο και όλους τους Έλληνες στον ουρανό της Λισαβόνας, συναντιούνται στη γενέτειρα του «ενορχηστρωτή» της επιτυχίας, Ότο Ρεχάγκελ, για ένα μοναδικό φιλικό ματς.

Στο Έσεν της Γερμανίας, υπό τις προπονητικές οδηγίες του τέως ομοσπονδιακού προπονητή, οι «Legends 2004» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα των «UEFA All Stars», που αποτελείται από ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου.



Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Η ομάδα των «Legends 2004» αποτελείται από τους: Αντώνη Νικοπολίδη, Κώστα Χαλκιά, Φάνη Κατεργιαννάκη, Γιούρκα Σεϊταρίδη, Στέλιο Βενετίδη, Νίκο Νταμπίζα, Τραϊανό Δέλλα, Τάκη Φύσσα, Γιάννη Γκούμα, Μιχάλη Καψή, Άγγελο Μπασινά, Θοδωρή Ζαγοράκη, Κώστα Κατσουράνη, Παντελή Καφέ, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Λάκη, Γιώργο Γεωργιάδη, Στέλιο Γιαννακόπουλο, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Χαριστέα, Ντέμη Νικολαΐδη, Ζήση Βρύζα και Δημήτρη Παπαδόπουλο.

Την ομάδα των «UEFA All Stars» απαρτίζουν οι: Ντέιβιντ Τζέιμς, Γενς Λέμαν, Μπακαρί Σανιά, Ρίο Φέρντιναντ, Γουίλιαμ Γκαλάς, Κλοντ Μακελελέ, Γκαΐθκα Μεντιέτα, Λουίς Φίγκο, Σολ Κάμπελ, Μαρσέλ Ντεσαγί, Πέδρο Παουλέτα, Κλάρενς Ζέεντορφ, Ρόμπι Κιν, Κριστιάν Καρεμπέ, Φερνάντο Γιορέντε, Μίκαελ Σιλβέστρ, Μάρκο Ματεράτσι, Μίκαελ Εσιέν, Λουίς Γκαρθία και Πάτρικ Κλάιφερτ.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το COSMOTE SPORT 1HD και YouTube κανάλι της COSMOTE TV.

