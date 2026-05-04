Απίστευτο περιστατικό καυγά από προπόνηση της Σάντος, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο.

Ο 18χρονος γιος του άλλοτε Βραζιλιάνου θρύλου και νυν ντροπιασμένου πρώην ποδοσφαιριστή που έχει καταδικαστεί για βιασμό, φέρεται να προκάλεσε τον εκνευρισμό του «Νέι» επειδή... τον ντρίμπλαρε!



«Ηρέμησε μικρέ...» λέγεται ότι του είπε αρχικά ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα, προτού φτάσει σε σημείο να τον χαστουκίσει και να τον ρίξει στο έδαφος, όπως αναφέρει η Globo!

Αμφότεροι οδηγήθηκαν εκτός προπόνησης και εν συνεχεία έμειναν εκτός αποστολής για το πρόσφατο ματς με την Παλμέιρας, λίγο πριν την αναμέτρηση με την Recoleta από την Παραγουάη για το Copa Sudamericana.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.