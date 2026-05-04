Κανένα θέμα απουσίας του Θωμά Στρακόσα δεν τίθεται στην ΑΕΚ.

Ο τραυματισμός του Αλβανού τερματοφύλακα στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δημιούργησε αγωνία στις τάξεις της «Ένωσης».

Κι αυτό διότι έπεσε κάτω μετά τη δύσκολη απόκρουση στο σουτ του Τσέριν στο 85’ και φάνηκε μάλιστα να κλαίει από τους πόνους.

Παρόλο που σηκώθηκε λοιπόν για ζέσταμα ο Μπρινιόλι, ο βασικός γκολκίπερ της «Ένωσης» σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά το ματς.

Όσο για το χτύπημα, επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα πως ήταν επιπόλαιο, κατά συνέπεια δεν υπάρχει πιθανότητα να λείψει από το επόμενο ντέρμπι με τους «πράσινους».

