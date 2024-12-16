Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Ολυμπιακός κορυφαία ομάδα για το 2024

Τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας για το 2024 κατέκτησε ο Ολυμπιακός στα βραβεία ΠΣΑΤ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την κατάκτηση του Conference League βραβεύτηκαν ως η καλύτερη ομάδα για τη χρονιά, που φεύγει σε λίγες ημέρες.

Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, ήταν υποψήφιος μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και την Euroleague, καθώς και με την ομάδα U19 των Πειραιωτών, η οποία κατέκτησε το Youth League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, που δίνει το «παρών» στην εκδήλωση και θα βραβευτεί για τη σημαντική χορηγία του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, χειροκρότησε και αυτός μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στο Μέγαρο Μουσικής κατά την ανάκρουση του αποτελέσματος.

