Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος Έλληνας αθλητής ο Μίλτος Τεντόγλου

Ως κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2024 βραβεύτηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στην σημερινή απονομή των κορυφαίων από τον ΠΣΑΤ. Ο άλτης μας ξεπέρασε σε ψήφους τους Εμμανουήλ Καραλή και Απόστολο Χρήστου που ήταν οι έτεροι υποψήφιοι για το βραβείο.

Ο Τεντόγλου θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Γλασκόβη αλλά και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη.

Συνολικά ο Τεντόγλου έχει 11 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του. Θυμίζουμε πως και την περσινή χρονιά, 2023 ο Μίλτος Τεντόγλου είχε αναδειχθεί και πάλι κορυφαίος Έλληνας αθλητής από τον ΠΣΑΤ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έδωσε το "παρών" στην τελετή και το βραβείο του παρέλαβε ο προπονητής του Γιώργος Πομασκι.

