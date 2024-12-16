Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαία αθλήτρια η Πλατανιώτη

Κορυφαία αθλήτρια των ετήσιων βραβείων που διοργανώνει ο ΠΣΑΤ αναδείχτηκε η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής. Η πρωταθλήτρια της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης ξεπέρασε στη σχετική ψηφοφορία των δημοσιογράφων-μελών του Συνδέσμου τις δύο συνυποψήφιές της, τις Δώρα Γκουντούρα κι Άννα Ντουντουνάκη.

Η Πλατανιώτη μέσα στο 2024 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Σόλο Τεχνικό και το ασημένιο μετάλλιο στο Σόλο Ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Ντόχα. Επίσης, μαζί με τη Σοφία Μαλκογεώργου κατέλαβαν την όγδοη θέση στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Τέλος, μαζί με τη Μαλκογεώργου πήραν την έκτη θέση στο αγώνισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

