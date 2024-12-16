Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος προπονητής ο Πομάσκι

Ο Γιώργος Πομάσκι είναι ο κορυφαίος προπονητής για το 2024.

Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΤ μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και τις μεγάλες επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι μαζί με τον Πομάσκι, ήταν ο Εργκίν Αταμάν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

