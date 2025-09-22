Κορυφαίος προπονητής από τον ΠΣΑΠΠ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο αρχιτέκτονας της εκπληκτικής σεζόν που πραγματοποίησε πέρσι ο Ολυμπιακός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τον ΠΣΑΠΠ, μετουσιώνοντας σε αυτό το βραβείο το νταμπλ που κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους».



Ο Βάσκος τεχνικός πήρε τον λόγο και αφιέρωσε τη διάκριση του αυτή στους ποδοσφαιριστές, τονίζοντας ότι χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου με ψήφισαν αν και οι άλλοι δύο υποψήφιοι επίσης θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Η μεγάλη μου επιθυμία είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει να ανεβαίνει και να γίνεται όλο και καλύτερο.



Ο στόχος είναι να απολαμβάνουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίζουμε ένα ένα. Φέτος είμαστε στο Champions League, το οποίο δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όμως δεν πρέπει να αμελήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, καθώς και αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ».

