Οι θέσεις 11-30 της Χρυσής Μπάλας: Ο «Κβάρα» εκτός 10άδας, ο Βινίσιους και οι Χάαλαντ – Φαν Ντάικ που έμειναν χαμηλά

Η αντίστροφη μέτρηση από την 30η έως την 11η θέση ολοκληρώθηκε, με αρκετά ονόματα που ίσως δεν περίμενε ο κόσμος να δει εκτός της πρώτης 10άδας για τη Χρυσή Μπάλα του 2025

Χρυσή μπάλα

Υπενθυμίζοντας πως πλέον αυτό που μετρά είναι οι επιδόσεις των παικτών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου κι όχι του ημερολογιακού έτους, το France Football ανακοίνωσε τους παίκτες που κατέλαβαν τις θέσεις 11-30.

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια που έχει σαφές μερίδιο από την επιτυχία της Παρί την περασμένη σεζόν, τελικά κατετάγη 12ος, ο Βινίσιους από τη 2η θέση πέρυσι βρέθηκε να… κατρακυλά στη 16η, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ που πήγε στη Νάπολι και την έκανε πρωταθλήτρια βρέθηκε στη 18η θέση, ενώ, ο captain, Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν 20ος.

Πολύ χαμηλά έμειναν οι Φαν Ντάικ, Χάαλαντ και Μπέλιγχαμ, έχοντας βρεθεί όλοι ανάμεσα στις θέσεις 20-30.

Χρυσή μπάλα

