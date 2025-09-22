Οι θέσεις 11-30 της Χρυσής Μπάλας: Ο «Κβάρα» εκτός 10άδας, ο Βινίσιους και οι Χάαλαντ – Φαν Ντάικ που έμειναν χαμηλά

Υπενθυμίζοντας πως πλέον αυτό που μετρά είναι οι επιδόσεις των παικτών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου κι όχι του ημερολογιακού έτους, το France Football ανακοίνωσε τους παίκτες που κατέλαβαν τις θέσεις 11-30.



Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια που έχει σαφές μερίδιο από την επιτυχία της Παρί την περασμένη σεζόν, τελικά κατετάγη 12ος, ο Βινίσιους από τη 2η θέση πέρυσι βρέθηκε να… κατρακυλά στη 16η, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ που πήγε στη Νάπολι και την έκανε πρωταθλήτρια βρέθηκε στη 18η θέση, ενώ, ο captain, Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν 20ος.

Πολύ χαμηλά έμειναν οι Φαν Ντάικ, Χάαλαντ και Μπέλιγχαμ, έχοντας βρεθεί όλοι ανάμεσα στις θέσεις 20-30.

