Στην αλλαγή ενός κανονισμού που αφορά την καθυστέρηση της συνέχισης του αγώνα από τον τερματοφύλακα, προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι ποδοσφαιρικές αρχές.

Οι διαιτητές θα καταλογίζουν κόρνερ στον αντίπαλο στην περίπτωση που ο τερματοφύλακας κρατάει στα χέρια του την μπάλα για οκτώ τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Μάλιστα, οι ρέφερι θα μετρούν αντίστροφα από τα πέντε δευτερόλεπτα ως το μηδέν, ώστε να το αντιλαμβάνονται και οι κίπερ, ώστε να αποφεύγουν τη σχετική παράβαση.

Μέχρι και σήμερα ο κανονισμός του ποδοσφαίρου αναφέρει πως ο διαιτητής εφόσον διαπιστώσει σκόπιμη καθυστέρηση από έναν τερματοφύλακα, ο οποίος κρατά την μπάλα στα χέρια του για οκτώ και πλέον δευτερόλεπτα, έχει το δικαίωμα να δώσει έμμεσο φάουλ. Ωστόσο, οι διαιτητές του αγώνα συχνά διστάζουν να το κάνουν γιατί αυτό οδηγεί σε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ και δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις, ενώ η αμυνόμενη ομάδα προσπαθεί να χτίσει ένα αμυντικό τείχος.

Οι δοκιμές για την εν λόγω αλλαγή έγιναν στην Premier League κάτω των 21 ετών, στο πρωτάθλημα της Μάλτας, ενώ θα διεξαχθούν και στη Serie A under 20. Έχει ήδη αποδειχτεί μάλιστα πως λειτουργεί αποτρεπτικά για τους τερματοφύλακες ώστε να καθυστερούν σκόπιμα και αν κριθεί επιτυχημένο, τότε θα… υιοθετηθεί από την IFAB.

🚨🧤 8 seconds for goalkeepers to release the ball – or concede a corner! ⏳



This new idea being trialled by football’s lawmakers! Referees will give 'time wasting' goalkeepers a countdown..



If they don't release the ball, corner is given to the opposition, reports @TimesSport. pic.twitter.com/xEavrNe7Uv — EuroFoot (@eurofootcom) December 5, 2024

