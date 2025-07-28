Σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τον Γιάννη Κωνσταντέλια φαίνεται πως μπαίνουν ΠΑΟΚ και Στουτγκάρδη.

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος στα μεταγραφικά ζητήματα Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, ο οποίος και έριξε… βόμβα για το μέλλον του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Και ενώ χθες, Κυριακή (29/07), ο γερμανικός σύλλογος φάνηκε να ρίχνει… λευκή πετσέτα και να αποσύρεται από τη διεκδίκηση του 22χρονου άσου, μιας και ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε τη ρελάνς και έπεισε τον «Ντέλια» να παραμείνει στην Τούμπα με νέο συμβόλαιο και αυξημένες αποδοχές, ο Ταβολιέρι έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στο θέμα.

Συγκεκριμένα, τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής πιέζει τους Θεσσαλονικείς ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Σουηβούς, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις μετά και τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, γίνεται λόγος και για τα νέα οικονομικά δεδομένα των επαφών, με τη Στουτγκάρδη και τον ΠΑΟΚ να είναι πιθανό να συμφωνήσουν σε ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης.

Θυμίζουμε πως από την πλευρά του ΠΑΟΚ προκύπτει πως μέσα στην εβδομάδα θα πέσουν οι υπογραφές μεταξύ της ομάδας και του Κωνσταντέλια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμβόλαιο ανανέωσης έως το 2029 και με απολαβές που θα ξεπερνούν το 1,4 εκατ. ευρώ.

