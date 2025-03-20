Βόλος: Αποθέωσε τις ακαδημίες ο Σμάιχελ

Την αποθέωση από τον Πίτερ Σμάιχελ γνώρισε το πρότζεκτ του Βόλου, όπως ενημέρωσε η θεσσαλική ΠΑΕ, με τον Δανό πρώην τερματοφύλακα να εστιάζει στις υπέροχες - όπως ο ίδιος ανέφερε - ακαδημίες της ομάδας.



Μάλιστα, ο Σμάιχελ υπέγραψε μια φανέλα των τερματοφυλάκων του Βόλου κάνοντας λόγο για: «Υπέροχο πρότζεκτ, υπέροχη ακαδημία, συνεχίστε την σκληρή δουλειά».

Ο Βόλος δεν έκρυψε την περηφάνεια του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επισκεφθεί την πόλη και το προπονητικό κέντρο για να δει από κοντά τη δουλειά που γίνεται.

