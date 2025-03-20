Οι διαιτητές στο Παναθηναϊκός AKTOR - Άλμπα Βερολίνου

Γνωστοί έγιναν σήμερα οι διαιτητές που ορίστηκαν από την Euroleague να σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR με την Άλμπα Βερολίνου, στο ΟΑΚΑ, για την 30η αγωνιστική.



Με την διοργανώτρια Αρχή να δίνει το χρίσμα στους Ιλία Μπελόσεβιτς , Τόμισλαβ Χόρντοφκαι Χουσεΐν Τσέλικ, προκειμένου να διευθύνουν το αυριανό (21/03 – 21:15) παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης κόντρα στη γερμανική ομάδα.

